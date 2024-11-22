 وزير الأوقاف يكرم حفظة القرآن وإمام مسجد شهداء الروضة بشمال سيناء - بوابة الشروق
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وزير الأوقاف يكرم حفظة القرآن وإمام مسجد شهداء الروضة بشمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 4:09 م | آخر تحديث: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 4:09 م

اختتم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، زيارته لقرية الروضة بشمال سيناء مساء اليوم الجمعة، بتكريم عددا من الأفراد.

ومنح الأزهري، الشيخ محمد عبدالفتاح، إمام مسجد الروضة، شهادة تقدير وتقرر منحة درع وزارة الأوقاف في الديوان العام نظرا لأنه كان من ضمن الذين نجوا من واقعة الهجوم على المسجد، وتمسك بالعمل في القرية بعد الحادث رغم إصابته.

كما سلم الوزير، حفظة القرآن من أبناء شهداء الروضة شهادات وجوائز، وهم طليعة مقرأة القرآن في القرية.

وقام اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بتقديم درع المحافظة لوزير الأوقاف كما تم تكريم فرقة الإنشاد الديني من أبناء الروضة

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