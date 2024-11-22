إيران: انطلاق مناورات إلى بيت المقدس في خوزستان

انطلقت مناورات "إلى بيت المقدس" بمشاركة 60 ألف من قوات التعبئة الشعبية في محافظة خوزستان جنوب غربي إيرانية، وذلك بحضور القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، في مدينة أهواز.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن المناورات الخامسة عشرة "إلى بيت المقدس" تقام الآن بمشاركة 60 ألف من قوات التعبئة الشعبية، والتي تشمل 250 كتيبة من كتائب "إلى بيت المقدس"، وكتائب "كوثر" (للأخوات)، وكتائب "الإمام علي"، وكتائب "الإمام الحسين"، بالإضافة إلى قوات التعبئة من الشرائح المجتمعية، على مدار يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الجاري في محافظة خوزستان.

وبدأت المرحلة الأولى من هذه المناورات يوم أمس الخميس على مستوى مدن المحافظة بتنفيذ تدريبات تكتيكية، ودفاع مدني، وأعمال مساعدة شعبية، وعمليات الإغاثة والإنقاذ في حالات الطوارئ. أما المرحلة الثانية فتقام في أهواز، بمشاركة كتائب التعبئة وبحضور المسؤولين العسكريين والمدنيين والمحليين.

وتهدف هذه المناورة الكبيرة التي تنفذ يومي الخميس والجمعة إلى تحقيق توجيهات قائد الثورة الإسلامية للحفاظ على قوة النظام وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، بالإضافة إلى رفع مستوى الاستعداد والكفاءة القتالية لقوات التعبئة.

تأتي هذه المناورة وسط تصاعد حدة التوترات بين إيران وإسرائيل وتبادل الدولتين الهجمات على أراضي كل منهما الأخرى.