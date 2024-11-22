صحة دمياط: إطلاق دورات تدريبية لتعزيز الكوادر الطبية والإدارية

أعلنت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشئون الصحية بدمياط عن إطلاق مجموعة من الدورات التدريبية ضمن خطة الربع السنوي الثالث للعام المالي 2024/2025.

وأوضحت الدكتورة رشا فرج، مدير إدارة التدريب والمدارس، أن هذه الدورات تهدف إلى تعزيز مهارات الكوادر الطبية والإدارية بالمديرية، وستُعقد خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025.

كما أكدت أن الترشيحات ستُستقبل عبر نموذج تسجيل إلكتروني (Google Form)، مع ضرورة الالتزام بالشروط المحددة، ومنها:عدم الالتحاق بأكثر من دورتين خلال العام المالي الحالي، وضرورة أخذ موافقة جهة العمل قبل التسجيل.

مواعيد التسجيل

ويشترط أيضًا أن يكون المتقدم قد شارك في أقل من دورتين تدريبيتين منذ يوليو 2024، وأن يكون من الفئات المستهدفة حسب التفاصيل الموضحة في نموذج التسجيل.

وللحصول على شهادة اجتياز الدورة، يجب على المشاركين الالتزام بحضور جميع أيام التدريب واجتياز التقييم النهائي، وسيتم غلق باب التسجيل يوم الخميس 28 نوفمبر 2024 الساعة 12 مساءً، أو عند اكتمال العدد المستهدف، وسيتم التواصل مع المرشحين المستوفين للشروط.

مواعيد الدورات

تُعقد الدورات من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، مع الالتزام بالشروط لضمان توفير الفرص لجميع الكوادر المستحقة، والحضور الكامل والتقييم الإيجابي شرط أساسي للحصول على شهادة اجتياز الدورة.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بتعزيز حوكمة العملية التدريبية والارتقاء بالفريق الصحي، وتوجيهات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط.