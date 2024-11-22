عمرو سليم: هدفنا عودة التايكوندو للمنصات الأولمبية

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أكد عمرو سليم المرشح على مقعد رئاسة الاتحاد المصري للتايكوندو وأنه في حال نجاحه سيسعي جاهدا لإعادة منتخب مصر للمنصات الأولمبية مرة أخرى بعد خروج المجلس الحالي خالي الوفاض من أولمبياد باريس الماضية.

وكتب سليم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أنه يعلم جيدا كيفية إعداد اللاعبين لدورات الألعاب الأولمبية خاصة وأنه شرف بالتواجد لأكثر من مرة خلال إعتلاء أبطالنا لمنصات التتويج الأولمبية.

وأوضح سليم أنه شهد على تتويج مصر بأول ميدالية أولمبية في تاريخ اللعبة خلال تواجده كنائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو عام 2004 التي شهدت تتويج تامر صلاح ببرونزية أولمبياد أثينا.

وأشار سليم إلى أن فترة رئاسته الماضية للاتحاد المصري شهدت إنجاز تاريخيا غير مسبوق بالتتويج بأربع ميداليات أولمبية عن طريق إياد بركات في أولمبياد الشباب 2018 وتبعها برونزيتين في أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق هداية ملاك وسيف عيسى وبعدها فضية محمد الزيات في بارالمبياد طوكيو 2020.

وتضم قائمة عمرو سليم بطل العالم والرئيس السابق لاتحاد التايكوندو عدداً من أبناء و رموز اللعبة ومنهم أعضاء مجلس إدارة في الاتحاد الحالي أو السابق، حيث تضم القائمة كلاً من:

محمد عبد السلام في منصب النائب و كريم شبانة في منصب امين الصندوق و في منصب العضوية كل من إيهاب جابر،مصطفى تعلب، ماجد الفحام ، المقدم محمد أكرم.

و في قائمة الاحتياطي أحمد سلطان و محمد يوسف.

وتقام انتخابات الاتحاد المصري للتايكوندو لأول مرة بنظام القائمة المغلقة بعد القرار الذي اعتمدته الجمعية العمومية الغير عادية العام الماضي 2023.

وتم فتح باب التقديم يتم غلق باب تقديم طلبات الترشح يوم يوم 19 أكتوبر ويستمر حتى الجمعة 25 أكتوبر .

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو 53 هيئة رياضية لها حق الانتخاب.