الوحدة المحلية برأس البر تواصل إزالة الإشغالات لتحسين حركة المرور

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر عن استمرار أعمال رفع الإشغالات المخالفة في عدة مناطق بالمدينة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإزالة جميع المخالفات التي يتسبب فيها بعض أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين الذين يتعدون على الطرق العامة والأرصفة، مما يعوق حركة السير والمرور.

وأوضح اللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، في بيان أصدره اليوم، أن فريق عمل قسم الإشغالات مستمر في تنفيذ حملات مكثفة تستهدف إزالة الإشغالات غير القانونية في مختلف المناطق، بما يسهم في تحسين المظهر العام للمدينة وتسهيل حركة المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الوحدة المحلية لتحسين الخدمات العامة وضمان استدامتها في المدينة، كما يتم متابعة سير الأعمال بشكل دوري لضمان سرعة تنفيذ جميع المهام الموكلة إلى القسم.

إجراءات مشددة لضمان استمرارية العمل

وفي إطار تعزيز الجهود الأمنية، شددت الوحدة المحلية على تكثيف التواجد الأمني في المناطق التي تشهد كثافة في الإشغالات المخالفة، لضمان استمرارية الحملة والحفاظ على النظام في المدينة.

ويتضمن العمل إزالة المخالفات دون المساس بحقوق أصحاب المحال، مع توفير بدائل مناسبة تساعدهم على الالتزام بالقوانين المنظمة. ويتم ذلك تحت إشراف المهندس علي البيومي، نائب رئيس المدينة، ورانيا العدوي، نائب رئيس المدينة.