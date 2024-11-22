حملات نظافة ورش مبيدات لتحسين الخدمات بقرية العنانية في دمياط

تواصل الوحدات المحلية لقري مركز وبندر دمياط جهودها المكثفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث شهدت قرية العنانية حملة نظافة مكثفة شملت رفع 30 طنًا من القمامة والمخلفات باستخدام حاويات مجلس المدينة والمعدات اللازمة.

وأوضح وليد شوقي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين المظهر العام ورفع كفاءة الخدمات. كما تضمنت الحملات أعمال صيانة أعمدة الإنارة، وإزالة الإشغالات من الطرق الرئيسية والفرعية لتسهيل حركة المرور وضمان سلامة المواطنين.

في إطار الحفاظ على الصحة العامة، تم رش الحشرات والقوارض في المناطق السكنية والأماكن العامة ضمن خطة شاملة للحد من انتشار الأمراض. وأكدت الوحدات المحلية أن هذه الجهود مستمرة بشكل يومي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتعليمات عصمت الأطروش، نائب رئيس مجلس المدينة لشئون القرى، وبمشاركة رؤساء الوحدات القروية، لضمان بيئة نظيفة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين.