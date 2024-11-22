• دار الشروق تشارك فى المعرض بأحدث الإصدارات

افتتح الأربعاء الماضى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب عبدالرحمن المطيرى معرض الكويت الدولى الـ47 للكتاب تحت رعاية الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 544 دار نشر تنتمى لـ 31 دولة.

واختارت إدارة المعرض المملكة الأردنية لتكون ضيف شرف هذه الدورة؛ حيث سيتم تنظيم عدد من الفعاليات التى تُسلط الضوء على الثقافة الأردنية ورموزها، وستقدم فى هذا الإطار أربع محاضرات رئيسية فى رواق الثقافة ومنها محاضرة فى اليوم الأول عن العلاقات الثنائية التى تجمع المملكة الأردنية بدولة الكويت، وأيضا محاضرة عن المشهد الفنى فى الأردن، ومحاضرة حول القدس والأقصى والرعاية الهاشمية، بالإضافة إلى محاضرة حول الصناعات الإبداعية فى الأردن.

يُشارك فى الدورة الـ 47 من معرض الكويت الدولى للكتاب، 31 دولة منها 19 عربية و12 أجنبية إضافة إلى مشاركة 544 دار نشر، تقدم 243 ألف عنوان من ضمنها 14630 عنوانا حديثا، فيما يبلغ عدد العناوين الخاصة بالطفل 47367 عنوانا منها 1929 عنوانا حديثا.

وتتضمن أجندة الدورة الـ 47 من معرض الكويت الدولى للكتاب، عددًا من البرامج بينها: «المقهى الثقافى»، و«زاوية كاتب وكتاب»، و«الرواق الثقافى»، والأمسيات الشعرية، وبرامج أخرى تُشارك فيها رابطة الأدباء الكويتيين والعديد من مؤسسات النفع العام والمجتمع المدنى، ووزارة النفط، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وغيرها، إضافة إلى «منصة المؤلف» التى تتكوّن من ثلاثة أقسام تخص المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ووزارة الاعلام ومكتبة الكويت الوطنية.

وتشارك دار الشروق فى معرض الكويت الدولى للكتاب 2024، حيث تستقبل جمهورها فى جناح رقم 59 بقاعة 5، وذلك من 20 حتى 30 نوفمبر الجارى.

وتعرض الدار خلال الفعالية أحدث الإصدارات الأدبية والفكرية، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من كتب الأطفال واليافعين، ويقام المعرض فى أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف، ويعد فرصة مميزة لعشاق القراءة والكتب لاستكشاف إصدارات متنوعة تناسب جميع الفئات.