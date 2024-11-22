ثنائي نيوكاسل يقترب من العودة أمام وست هام

ينتظر إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل يونايتد، عودة نجمه كالوم ويلسون من الإصابة، لا سيما في ظل القدرات التي يتمتع بها.

ويستعد نيوكاسل لملاقاة ضيفه وست هام يونايتد، الاثنين المقبل، في ختام المرحلة ال12 من البريميرليج، على ملعب "سانت جيمس بارك".

وقال هاو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة: "كالوم ويلسون بخير. سيتدرب مع المجموعة اليوم، وسنرى ما إذا كان جاهزا للعب أمام وست هام.. هناك فرصة لمشاركته، لكننا بحاجة لتجاوز الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف: "أعتقد أن أهم شيء هو عودة كالوم.. وعندما يعود، سيكون بمقدوره المساهمة وإحداث الفارق، خاصة على الصعيد الهجومي.. نحن نعلم أهميته، لكن من الواضح أنه في مرحلة حساسة من عملية إعادة التأهيل، لأنه يتعين عليك إدارة اجزائها الأخيرة بشكل صحيح".

وعن جاهزية كيران تريبير، قال: "أعتقد أنه أقرب قليلا.. لقد تدرب أمس الخميس بشكل جيد، وشعر بأنه على ما يرام، ولم تظهر عليه أي أعراض سيئة".

واستدرك هاو: "لكن هذا كان أول يوم تدريب له معنا.. لذا مرة أخرى، نحن في وضع مماثل، فيما يتعلق بأننا في نهاية إعادة التأهيل، حيث ينبغي عليك التعامل مع الأيام القليلة المقبلة".

وفيما يتعلق بحالة إميل كرافت، لاعب الفريق، صرح: "لقد خضع لعملية جراحية.. نتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع.. إنها ضربة موجعة لنا أن نخسر إميل، الذي كان يقدم أداء ثابتا للغاية".