الاتحاد بالقوة الضاربة أمام الأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن بابافاسيليو، مدرب فريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع الاتحاد على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

المهدي سليمان في حراسة المرمى.

في الدفاع: عبد الله بكري، مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، مروان داوود.

في الوسط: مورو ساليفو، كريم الديب، ناصر ناصر.

في الهجوم: فادي فريد، فان ديرك، إيمانويل.

على مقاعد البدلاء: "صبحي سليمان، كريم يحيى، أحمد الشيمي، بنجامين بواتينج، عمرو جمعة، عمر الوحش، عبد الغني محمد، محمد المغربي، عمرو صالح".