مصطفى بكري للرئيس السيسي: نقف معك في دفاعك عن حرية الشعب وحقه في انتخابات نظيفة

وجه الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رسالة دعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا الوقوف خلفه في بناء الدولة ومواجهة التحديات.

وقال خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر «صدى البلد»: «معك في الدفاع عن مصالح مصر وأمتها العربية، وبناء جيش قوي وشرطة قادرة، واقتصاد قوي وحياة اجتماعية يجد فيها الفقير لقمة عيشه بكرامة، وابن الطبقة المتوسطة حياة تحفظ له كرامته».

وأضاف: «معك في دفاعك عن حرية الشعب وحقه في انتخابات نظيفة.. ونثق أن الأيام القادمة ستتجلى فيها مواقفك في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وتابع: «ثقتنا في سيادتك تبعث فينا الأمل، ونثق أن الشعب المصري العظيم لن يتخلى عن وطنه ولا عن قائده الذي يرعى مصالحه ويحمي حقوقه ويتجاوز أزماته».

وشدد على ن مصر «وُجدت لتبقى بقادة شرفاء ورجال عظماء، وقائد وطني يمضي بالمسيرة مهما كانت التضحيات.

واستكمل: «أدرك أن الرئيس يعمل إيمانا بما يؤمن به، وأعرف أنه قارئ للتاريخ، وعاش فترات تاريخية صعبة، وقرأ خريطة مصر، وبنى جيشا قويا، وأعاد مؤسسات الدولة إلى مكانتها الصحيحة، ويسعى بكل ما يملك من أجل أن يبني اقتصاد قوي، نعم تحملنا وتحملتم، ولكن الأمل موجود».

ومضى يقول في رسالة للرئيس السيسي قائلا: «اضرب يا سيادة الرئيس بكل قوة ونحن معك، واجه الفساد بكل قوة ونحن معك، امض في التغيير، فهناك رؤوس حان قطفها».

وطالب «بكري» بأن تٌقلب صفحة كل من تجاوز في حق الشعب المصري ومحاكمة كل «لص يسرق هذا البلد»، قائلا: «أي شخص يتآمر على هذا البلد فليذهب إلى العدالة، أي لص يسرق هذا البلد فليحاكم علنا، أي شخص متجاوز في حق من حقوق الشعب المصري فلتُقلب صفحته».

ودعا في ختام رسالته، إلى فتح «صفحة جديدة» مع بداية العام الجديد، قائلا: «نحن مع بداية عام جديد، نشعر أننا يجب أن نكون أمام صفحة جديدة، أمام زمن مختلف، ليس كل من يتبنى رأيًا معارضًا هو خائن، أبدًا.. هناك من المعارضين من هم مستعدون أن يموتوا من أجل مصر، إنها المعارضة الوطنية الشريفة، التي لا تشكك في مؤسسات الدولة، ولا تقف في خندق المعادين، بينما البلد تواجه تحديات على كافة الاتجاهات».