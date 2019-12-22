وزير الطيران الجديد يشكر الفريق يونس المصري

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تقدم وزير الطيران المدني محمد منار عنبه، بالشكر للفريق يونس المصري، على ما قدمه من جهد كبير خلال توليه حقيبة الطيران المدنى.

وأكد أن هدفه هو النهوض بقطاع الطيران المدني وإستمرار تقدمه، مشيرا إلي أنه ابن من أبناء هذا القطاع وسيظل دائماً فى خدمته من أى موقع لتنفيذ ما يكلف به.

هكذا تعلمنا من الأجيال السابقة التى قدمت الكثير والكثير من أجل الإرتقاء بهذا القطاع ، وأدعو الله عز وجل أن أكون عند حسن ظن جموع العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة وأن أكون على قدر الثقة الكبيرة التى منحتها لى القيادة السياسية.

وأؤكد منار عنبه أنه لن يتواني لحظة واحدة عن تحقيق كل ما يصب فى مصلحة العمل والعاملين ويحقق لهم الإستقرار المنشود.

وأشار وزير الطيران إلى أن وزارة الطيران المدنى لن تدخر جهداً لمواصلة خطط التطوير والتحديث فى مختلف المجالات وتحقيق أعلى معدلات النمو والإنتاج ، والسعى نحو توفير بيئة عمل إيجابية تعمل على تحقيق رؤيتنا المستقبلية للنهوض بهذا القطاع ليحظى بمكانة متقدمة على المستوى الإقليمى والدولى.

وأكد أن مستشفى مصر للطيران ستظل ملكاً لجميع العاملين وستستمر فى تقديم كافة خدماتها العلاجية لجميع أبناء منظومة الطيران المدنى مع إستمرار العمل على تطويرها وتحديثها للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم.