وزير الخارجية الأردني ونظيره الياباني يبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والدفاعي

استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، اليوم الأحد، مع وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية كيسوكي سوزوكي، سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والدفاعية، وجهود مكافحة الاٍرهاب وتجاوز أزمات المنطقة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في إطار الحوار الاستراتيجي المستمر بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الجانبين بحثا، خلال اللقاء، آخر المستجدات الإقليمية والجهود المستهدفة إيجاد حلول للأزمات الإقليمية.

وحول القضية الفلسطينية، أكد الصفدي أهمية مواقف اليابان ودورها في المنطقة، وثمن موقفها الداعم لحل الصراع الفلسطيني على أساس حل الدولتين، وتلبية حق الفلسطينيين في الحرية والدولة المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس هذا الحل ووفق قرارات الشرعية الدولية هو السبيل لوحيد لتحقيق السلام الشامل.

وعبّر الصفدي عن شكر المملكة لليابان لدعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، لافتاً إلى أهمية الاتفاق الذي تم توقيعه، أمس، والذي يوفر للوكالة ما قيمته 11 مليون دولار، في الإسهام في سد العجز المالي للوكالة.

من جانبه، أكد الوزير سوزوكي، حرص بلاده على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستمرار التشاور والتنسيق إزاء مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تجاوز الأزمات التي تواجهها، وثمن الدور المهم للأردن في جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ودوره الإنساني في استضافة اللاجئين السوريين، مشددا على أن اليابان ملتزمة باستمرار دعمه وتخفيف الأعباء المترتبة عليه جراء أزمات المنطقة.