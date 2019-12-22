رفع رئيس مجلس النواب علي عبد العال، الجلسة العامة للمجلس، في أعقاب الموافقة على التعديل الوزاري، وبدء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية.

وقبيل رفع الجلسة أعلن عبد العال خلو مقعد النائب السيد حسن موسى بعد تلقيه إخطارا من وزير الداخلية بوفاة النائب. ووقف المجلس دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على النائب الراحل، متوجهين بالعزاء لأسرته وأهالي دائرته.

كما قرر المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، في جلسة لاحقة، بعد الخلافات الواسعة التي دارت حوله من قبل العديد من الهيئات البرلمانية.

وقال رئيس المجلس إن قرار الاستكمال هدفه إتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن رؤيته بكل شفافية.