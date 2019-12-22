وفاة شخص وإصابة 32 في حريق بفندق جنوب غرب كوريا الجنوبية

تُوفي شخص واحد وأصيب أكثر من 30 آخرين، فيما يبدو أنه حريق متعمد في فندق صغير في مدينة جوانجو، بإقليم "ساوث جيولا" الكوري الجنوبي، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.

وذكرت سلطات الإطفاء المحلية أن الحريق نشب في فندق مكون من 5 طوابق في المدينة الواقعة جنوب غرب البلاد في الساعة الخامسة و45 دقيقة؛ وتم إخماد الحريق في غضون 30 دقيقة.

ومن بين 32 شخصا مصابا، تم إرسالهم إلى مستشفيات قريبة، يوجد 14 في حالة حرجة.

واحتجزت الشرطة المحلية شخصا يشتبه بتورطه في إشعال الحريق بشكل متعمد، تردد أنه كان في الطابق الثالث من الفندق، عندما نشب الحريق.

وأفادت أنباء بأن المشتبه به أبلغ الشرطة أنه أشعل الحريق.