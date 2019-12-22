المصري يواصل معسكره المغلق استعدادًا لمواجهة الطلائع

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، استمرار انتظام الفريق في معسكره المغلق المقام بأحد فنادق العين السخنة وذلك حتى مباراة الفريق بالجولة العاشرة من الدوري والتي تجمعه بفريق طلائع الجيش والمقرر إقامتها فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل ٢٥ من ديسمبر الجارى على ستاد الجيش بالسويس .

ورفع المصري رصيده إلى ١٣ نقطة بتعادله الإيجابي أمام فريق بيراميدز بهدف لكل فريق في الجولة الثامنه من مباريات الدوري الممتاز.

ويسعى جلال، لفرض حالة من التركيز التام على اللاعبين من أجل العمل على تصحيح مسار الفريق خلال الفترة المقبلة.