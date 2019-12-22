استطلاع: انقسام بين سكان تايلاند بشأن مظاهرة نظمها زعيم حزب معارض

أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الوطني لإدارة التنمية "نيدا" في تايلاند، أن الشعب منقسم فيما يتعلق بـ"حشد مفاجئ" نظمه الملياردير تاناتورن جوانجرونجروانجكيت، زعيم حزب "المستقبل إلى الأمام" في العاصمة بانكوك في وقت سابق الشهر الجاري لإظهار المعارضة للحكومة، حيث زاد عدد المؤيدين بشكل طفيف عن المعارضين.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست"، اليوم الأحد، أن الاستطلاع تم خلال يومي 16 و17 ديسمبر، وشمل 1277 شخصا من سن 18 عاما فأكثر من جميع المستويات التعليمية والمهنية على مستوى البلاد، بهدف معرفة رأي الشعب في المظاهرة التي تم تنظيمها في ممر "باتوموان" العلوي بالعاصمة يوم 14 ديسمبر الجاري.

وأعرب 48.55% من المشاركين عن تأييدهم للمظاهرة، وقال 27.8% منهم إنهم يؤيدون المظاهرة بقوة، معللين ذلك بأنها هدفت إلى الدعوة إلى العدالة والحرية للشعب ولم تتسبب في مشكلة للدولة. وقال 20.75% إنهم يؤيدونها بشكل معتدل، موضحين أن الشعب له حق التظاهر طالما أن ذلك لم يصل إلى حد الاضطرابات.

وأعرب 43.7% من المشاركين في الاستطلاع عن معارضتهم للمظاهرة، حيث قال 15.35% منهم إنهم يعارضونها بشكل متوسط نظرا لأنهم سئموا بالفعل المظاهرات السياسية، وقال 35ر28 في المئة إنهم يعارضونها بشكل قوي، وأضافوا أن الحشد المفاجئ كان لمصلحة شخصية.

وقال 7.75% ممن شملهم الاستطلاع إنهم غير مهتمين على الإطلاق.

كانت لجنة الانتخابات في تايلاند أوصت في 11 ديسمبر بحل الحزب السياسي المعارض الرئيسي بسبب ما يتردد بشأن حصوله على قرض غير قانوني من الملياردير زعيم الحزب.

وذكرت اللجنة في بيانها أن القرض، بقيمة 191 مليون باهت (6.3 مليون دولار)، الذي تلقاه حزب "المستقبل إلى الأمام" من زعيم الحزب، يشكل انتهاكا لقانون خاص بإدارة الأحزاب السياسية.

وصوتت اللجنة لصالح توصية بحل الحزب من قبل المحكمة الدستورية وأقامت قضية أمام المحكمة، التي ستتخذ القرار النهائي.

يشار إلى أن حزب "المستقبل إلى الأمام" هو حزب سياسي تقدمي جديد جاء في المركز الثالث على نحو مفاجئ في الانتخابات الأخيرة.

ويعتمد الحزب على منصة ايديولوجية تدافع عن الديمقراطية وتعارض بشكل كبير تدخل الجيش في السياسة.