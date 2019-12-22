كشف تقرير صحفي إخباري، عن رفض نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي الاستغناء عن المدافع الدولي المصري أحمد حجازي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس، أن نادي اتحاد جدة عرض 3.4 مليون جنيه إسترليني لـ وست بروميتش من أجل الحصول على خدمات حجازي، إلا أن الفريق الإنجليزي رفض العرض.

وشارك حجازي، صاحب الـ 28 عاما، في 3 مباريات فقط مع وست بروميتش، هذا الموسم في الدرجة الأولى في إنجلترا، وذلك من اجمالي 88 مباراة بقميص النادي، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين

وانضم حجازي إلى وست بروميتش ألبيون قادما من الأهلي على سبيل الإعارة في 2017، قبل أن يضمه بشكل نهائي.