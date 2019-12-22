الآلاف في هونج كونج يحتشدون تأييدا لأقلية الإيغور المسلمة في الصين

نظم أكثر من ألف شخص في هونج كونج مسيرة سلمية تأييدا لأقلية الإيغور المسلمة في الصين، اليوم الأحد، ولوحوا برايات الإيغور في الحي المالي بالمدينة في أحدث مظاهرة ضمن احتجاجات مناهضة للحكومة مستمرة منذ ستة أشهر.

ورفع المحتشدون من الكبار والصغار الذين يرتدون الملابس السوداء ويضعون أقنعة لإخفاء هوياتهم لافتات كتب عليها "الحرية الإيغور، الحرية لهونج كونج" و"الحكم الذاتي الكاذب في الصين يتحول إلى إبادة جماعية"، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

ويأتي الاحتجاج بعد أن أثار مسعود أوزيل لاعب خط الوسط في فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم غضبا في الصين بانتقاده لسياسات البلاد تجاه الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانج المضطرب في الشمال الغربي.

وكتب أوزيل وهو ألماني مسلم من أصل تركي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يقول إن الإيغور "مقاتلون يقاومون الاضطهاد" وانتقد قبضة الصين القوية على إقليم شينجيانج وصمت المسلمين إزاء ذلك.

وقالت محتجة (41 عاما) شاركت في المظاهرة مع زوجها "أعتقد أن مبادئ الحرية والاستقلال الأساسية يجب أن تتحقق للجميع ليس فقط في هونج كونج".

ويقول خبراء من الأمم المتحدة ونشطاء إن مليون شخص على الأقل من الإيغور وأقليات مسلمة أخرى محتجزون في معسكرات في شينجيانج منذ 2017 في إطار حملة أدانتها الولايات المتحدة ودول أخرى.

من جانبها قالت بكين إنها تقدم التدريب على التأهيل المهني للمساعدة في القضاء على النزعات الانفصالية إلى جانب تعليم مهارات جديدة. وتنفي أي معاملة سيئة للإيغور.