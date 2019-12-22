وزير النفط الكويتي يتوقع استقرار أسعار النفط خلال 2020

توقع وزير النفط الكويتي، خالد الفاضل، اليوم الأحد، استقرار أسعار النفط في الربع الأول والثاني من العام المقبل.

وقال الفاضل، في تصريح للصحفيين اليوم على هامش مؤتمر "أوابك" المنعقد في الكويت حاليا، إن هناك انعكاسات طيبة على سوق النفط بعد التخفيض الإضافي بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مطلع يناير المقبل، والذي سيدخل حيز التنفيذ بداية العام القادم.

وأكد أنه "لا يمكن لأي دولة أو عدد من الدول أن تتحكم بأسعار النفط إذ أن العامل الرئيسي الذي يتحكم في تلك الأسعار هو سياسة العرض والطلب في الأسواق النفطية".

وأعرب الفاضل عن أمله في الوصول إلى اتفاق في القريب العاجل بشأن المنطقة المقسومة مع السعودية قائلا: "اللقاءات مازالت مستمرة مع الجانب السعودي".

وفيما يتعلق باتفاقية استيراد الغاز من العراق بين الفاضل أن المرحلة الأولى من الاتفاقية انتهت بعد توقيع العقد الاستشاري مع العراق، "وجاري حاليا عمل الدراسات التي ستقدم بعد الانتهاء منها للدولتين للبحث في آلية تنفيذها على أرض الواقع".