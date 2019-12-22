لاعبو ليفربول يشيدون بأداء الفريق وأحقيته بالبطولة

أشاد لاعبو فريق ليفربول الإنجليزي بأداء فريقهم خلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الدوحة وأكدوا على أحقية الفريق بالفوز في البطولة بعد فوزهم على فريق فلامنجو البرازيلي مساء السبت.

وشدد الإنجليزي جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول على أن عقلية البطل والروح القتالية في مباراة فلامنجو البرازيلي هي التي قادت فريقه للتتويج بلقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ النادي.

وقال هندرسون في تصريحات بعد المباراة : لقد كانت المباراة مثيرة للغاية وحسمناها في الأشواط الإضافية بعد أن لعبنا بشكل رائع وبعقلية الأبطال.

وأضاف : لقد قاتلنا جميعا سويا، وسعداء للغاية بالانتصار في هذه الظروف الصعبة جدا، وتحقيق اللقب الثالث هذا العام الاستثنائي بالنسبة لليفربول، لقد تعرضنا لإرهاق كبير من ضغط المباريات لكننا دافعنا بشكل جيد جدا والمهم هو إيجاد طريق الفوز مهما كانت الصعوبات.

ومن جانبه أشاد المدافع فيرجيل فان دايك بالمجهود الكبير الذي بذل من قبل اللاعبين خلال مباراة فلامنجو البرازيلي من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب.

واعترف فان دايك بأن المواجهة مع فلامنجو لم تكن سهلة على الإطلاق، وانتظر الفريق حتى الوقت الإضافي، لكن في النهاية حسم اللقب وحصد الكأس لأول مرة في تاريخ النادي.

وتابع: حققنا المهم خلال المباراة بعيدا عن المستوى الفني، وهو حصد اللقب، من خلال الفوز على خصم قوي وعنيد جدا، بذلنا مجهودا كبيرا خلال اللقاء، وجميع اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم من أجل تحقيق الانتصار وهو ما نجحنا فيه بالفعل.

وبدوره قال البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق أن فريقه استحق الفوز والحصول على لقب كأس العالم للأندية، مضيفا أن المواجهة كانت مذهلة واستثنائية وواجهنا خصما قويا وعنيدا ، ولكن نجحنا في حسم اللقب بجدارة بعدما لعبنا بروح قتالية من أجل التتويج.

وأضاف : ليفربول أدى بشكل جيد للغاية وقدمنا مستوى مميز جدا ، واعتقد اننا آمنا بحظوظنا فتمكنا من تحقيق الهدف الذي لعبنا لأجله وهو الكأس لنضيفها إلى خزائن النادي .