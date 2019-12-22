 وزير النفط الكويتي: الطاقة الأحفورية ستشكل 75 % من مزيج الطاقة العالمي - بوابة الشروق
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وزير النفط الكويتي: الطاقة الأحفورية ستشكل 75 % من مزيج الطاقة العالمي

د ب أ
نشر فى : الأحد 22 ديسمبر 2019 - 11:45 ص | آخر تحديث : الأحد 22 ديسمبر 2019 - 11:45 ص

 

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي، الدكتور خالد الفاضل، اليوم الأحد، أن الطاقة الاحفورية ستبقى محور الاهتمام العالمي إذ ستشكل نحو 75 % من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2035 وفقا لتوقعات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وشدد الفاضل، خلال كلمته اليوم في الاجتماع الـ103 لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" المنعقد في الكويت، على أهمية استمرار الجهود المشتركة لضمان استقرار أسواق النفط خلال الفترة القادمة.

وأشاد بالدور الذي تؤديه "أوابك" في تعزيز التعاون العربي في مختلف مجالات الطاقة، وضمان التقدم والازدهار لدول وشعوب المنظمة.

وأفاد بأن الاجتماع الـ103 للمنظمة يأتي في ظل العديد من التطورات العالمية التي تشهدها صناعة النفط والغاز والتي كان آخرها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد في مدريد أخيرا.

وذكر أن الاجتماع يعقد في أعقاب لقاءات دولية مهمة مثل الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدر للبترول "أوبك" الذي عقد اخيرا في مدينة فيينا، وتم الاتفاق على زيادة مستوى الخفض لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا بداية من يناير المقبل.


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