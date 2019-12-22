الإفراج عن سامي عنان وعودته لمنزله

أعلن المحامي ناصر أمين، إفراج السلطات عن الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق.

وذكر أمين في تصريحات مقتضبة ل "الشروق"، أن موكله وصل منذ قليل إلى منزله.

وأكد أمين بذلك ما ذكره النائب مصطفى بكري منذ قليل في سلسلة من التغريدات مساء اليوم.

كان قد ألقي القبض على الفريق عنان في ٢٣ يناير ٢٠١٨، في أعقاب إصدار المتحدث العسكري للقوات المسلحة بيانًا، أعلن فيه ارتكاب عنان مخالفات قانونية صريحة بإعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية دون موافقة القوات المسلحة، وارتكابه جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، مؤكدا استدعائه للمثول أمام جهات التحقيق المختصة.