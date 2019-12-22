السعودية: مذكرة تفاهم بين التدريب التقني ونيوم لتدريب وتوظيف آلاف المواطنين

وقّعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة "نيوم" السعودية مذكّرة تفاهم خاصة بمشروع نيوم وذلك بمقر المؤسسة في العاصمة الرياض وذلك ضمن الخطط المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وفي خطوة من شأنها تنمية القوى البشرية الوطنية وخلق آلاف الفرص الوظيفية لأبناء منطقة نيوم وتبوك.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد بأن مشروع نيوم سيتطلب في السنوات الخمس المقبلة آلاف الفرص المهنية في عدد من القطاعات وستسهم الشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة نيوم في توفير التأهيل والتدريب والخبرة العملية اللازمين لسد هذا الاحتياج.

وبموجب هذه الشراكة سيتم تدريب وتأهيل نحو 6 آلاف متدرب سعودى وبخاصة من أبناء المنطقة ليحصلوا على وظائف مناسبة حيث سيرتكز التدريب على المهارات الضرورية التي تتطلّبها القطاعات الأساسية مثل الطاقة والبناء والتشغيل والصيانة والضيافة والنقل واللوجستيات، وستضمن نيوم حصول المتخرّجين على فرص عمل لدى المقاولين والشركات التابعة لنيوم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر "نحن عازمون على بناء نيوم بمواصفات وجودة حياة عالية تمكنها من منافسة غيرها من المناطق حول العالم لاستقطاب أفضل العقول، وهذا يتطلب تكريس جهود كبيرة واستثمارات من أجل تأهيل الكفاءات اللازمة للعمل على تحقيق هذا الهدف، ونحن نريد لأبناء المجتمع المحلي أن يكونوا شركاء لنا في تحويل هذا الحلم الكبير إلى واقع، ومن هنا سنستثمر في تأهيلهم بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني".

من جهته أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن هذه الاتفاقية تأتي استشعاراً للدور التكاملي بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة نيوم للمساهمة في التنمية الوطنية والاستثمار في الكوادر البشرية وتأكيداً لدعم رؤية المملكة 2030.