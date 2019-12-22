حزب المحافظين الكندي يؤجل مؤتمره السنوي إلى نوفمبر القادم

أعلن حزب المحافظين الكندي المعارض اليوم الأحد تأجيل مؤتمره الوطني السنوي إلى منتصف نوفمبر القادم 2020 ، وسط استعدادات داخل الحزب نحو سباق الترشيح لخلافة زعيم الحزب أندرو شير.

وكان المجلس الوطني للحزب قد صوت يوم الجمعة الماضية على تأجيل مؤتمر السياسة من أبريل إلى نوفمبر 2020 ؛ للتركيز بشكل أكبر على التفاصيل والتنظيم حول عملية انتخاب قيادة المحافظين.

وبعد التأكيد المبدئي على أنه سيتم اختيار الزعيم الجديد للحزب في 14 نوفمبر خلال الاجتماع المذكور ، إلا أن موعد قرار القيادة لم يتحدد بعد وفقا لراديو كندا.

وستكون اللجنة المنظمة لقيادة الحزب، والتي لم يتم تشكيلها بعد، مسؤولة عن تحديد التاريخ الذي سيتم فيه إعلان نتائج زعامة الحزب.

وسيخلف الزعيم الجديد أندرو شير ، الذي استقال من قيادة الحزب بعد أقل من شهرين من زيادة عدد المقاعد التي يشغلها المحافظون في مجلس العموم ، لكنه فشل في النهاية في الفوز بانتخابات أكتوبر.