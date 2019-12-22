جلال: واثق من عودة النتائج الإيجابية في مباريات المصري المقبلة

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أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادى المصري عن رضاه لنتيجة مباراة فريقه أمام فريق بيراميدز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأوضح: "النتيجة عادلة بشكل كبير في ظل الضغوطات التي تعرض لها اللاعبين بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة والتي أثرت كثيراً على الأداء والمستوى".

وأضاف المدير الفنى للمصرى أن اللاعبين لم يقصروا في المباراتين السابقتين والتى تعرض فيهما الفريق للخسارة بأخطاء فردية .

وقال جلال أن سوء التوفيق الذى لازم الفريق خلال كافة المباريات التى خسرها المصرى بالدورى منذ بدايته وحتى الآن لم يكن للاعبين يدا فيها لكنها المستديرة الساحره يوم لك ويوم عليك .

وأعرب ايهاب جلال عن ثقته التامة فى عودة الفريق إلى نتائجه الايجابية خلال الفترة المقبلة والتى تحتاج الى تكاتف وتضافر جهود الجميع .