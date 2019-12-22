عريقات: قرار الجنائية الدولية نقطة تحول والإدارة الأمريكية لن تستطيع حماية إسرئيل

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في الأرض الفلسطينية المحتلة، يشكل نقطة تحول رئيسية في مسار القضية الفلسطينية.

وأضاف عريقات، في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين، أن إسرائيل لم تساؤل ولم تحاسب على أي من جرائمها، والآن صدر تقرير مكون من 113 صفحة، يقول إن التحقيق الأولي انتهى ويقر أن هناك جرائم حرب ترتكب بالضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وأشار إلى أن لدى الدائرة التمهيدية 120 يوما للرد على ذلك، وتجدد لـ60 يوما إضافية، وقد يصبح الوقت الذي يمكن انتظاره كأقصى حد ستة شهور، ولكن قد يكون الرد أقرب من ذلك بكثير.

وأكد عريقات أن الرئيس محمود عباس شكل اللجنة الوطنية العليا؛ لمتابعة الانضمام للمحكمة الجنائية، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مقررا لها وحلقة الوصل مع المحكمة قانونا.

ولفت إلى أن هذه اللجنة ضمت كل الطيف السياسي الفلسطيني دون استثناء ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان ونقابات الصحفيين والمحامين والحركات السياسية، منوهاً بأن أعضاء اللجنة (45) عضوا عملوا كفريق واحد.

ودعا عريقات مؤسسات المجتمع المدني إلى أن تكون العنوان الرئيسي لضحايا الاحتلال واستقبال المواطنين، مشددا على ضرورة إغراق الدائرة التمهيدية بأسماء وملفات الضحايا.

وأكد دعم كل فرد يريد رفع دعوى على إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية حال لم يجد أي منظمة إنسانية أو حقوقية تدعمه.

وفيما يتعلق بردود الفعل الإسرائيلية حيال القرار، قال عريقات "هو يوم أسود على إسرائيل، واستمرار الاحتلال وصمة عار سوداء على جبين المجتمع الدولي".

وحول معارضة واشنطن لقرار المدعية العامة، أكد عريقات أن "الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب انتقلت من مربع الانحياز لإسرائيل إلى مربع تأييد الاحتلال".

وأضاف أن أمريكا تعتقد نفسها فوق القانون وأن لديها الحصانة الكاملة، لكن قرار المحكمة الجنائية نقلة نوعية، ولن تتمكن هذه الإدارة من تدمير القانون الدولي وتوفير الحماية لإسرائيل من المساءلة.

وحول التخوفات لدى البعض أن ترفع إسرائيل دعاوى ضد فلسطينيين، قال "درسنا هذه النقطة، ولن نستغرب، ولدينا القدرة للدفاع عن أي فرد من شعبنا الفلسطيني، ونحن نحترم المحكمة الجنائية الدولية، لكن المسألة الأساسية التي يجب التركيز عليها الآن، هو ما يمارس ضد شعبنا من سياسات التهجير والتطهير العرقي".