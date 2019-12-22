قال كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس في الوادي الجديد إنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد محطة مياه الشرب في قرى جدة بتكاليف 5ر3 مليون جنيه.

وأكد كمال، في تصريح له اليوم الأحد، رفع طاقة المحطة من 100 متر مكعب إلى 240 مترا مكعبا من خلال تركيب 4 مواتير قدرة الواحد 60 مترا مكعبا.

وأوضح أن عملية الإحلال والتجديد تأتي في إطار تنفيذ خطة المحافظة لرفع كفاءة وتغطية القرى بالمرافق الأساسية ؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة توفير مياه الشرب النقية بكافة مناطق مركز باريس.

وفي سياق.. مختلف قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة في الوادي الجديد : إنه في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (100 مليون صحة) تجري حاليا مواصلة إجراء المسح السمعي لحديثي الولادة في كافة وحدات الرعاية الأساسية بالمحافظة والبالغ عددها 18 مركزا منتشرة في مدن وقرى المحافظة..موضحا أن هذا المسح أصبح إلزاميا للاكتشاف المبكر لعيوب السمع وعلاجها في المستشفيات المتخصصة.

وأكد التعاقد مع أساتذة في التخصصات الطبية غير المتوفرة في المحافظة، حيث تم التعاقد مع استشاري تخصص سكر وغدد صماء للكشف أسبوعيا في مستشفى الخارجة العام بالتعاون مع جامعة أسيوط.