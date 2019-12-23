«نيويورك تايمز» تعقبت تحركات ترامب عبر ثغرة فى هاتف حارسه عام 2017

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أمس الأول، عن تمكنها من تعقب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فى عام 2017، عبر ثغرة أمنية خطيرة فى هاتف موظف بجهاز الخدمة السرية المعنى بحماية وتأمين الرئيس الأمريكى.

وقالت الصحيفة إنها تمكنت فى إطار مشروع أطلقته حول حماية الخصوصية من الحصول على بيانات بشأن الموقع الجغرافى لما يقارب 12 مليون هاتف فى عدة مدن أمريكية، كما حصلت على بيانات ضخمة تضم عشرات المليارات من المواقع التى تنقلت بينها تلك الأجهزة الهاتفية.

وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أنها استطاعت أن تتعقب تحركات الرئيس ترامب، استنادا إلى هاتف مملوك لموظف بجهاز الخدمة السرية، المعنى بحماية وتأمين الرئيس الأمريكى، لافتة إلى أنه عقب رصد الهاتف، أصبحت قادرة على تحديد مالك الجهاز ومعرفة معلومات متاحة عنه مثل محل سكنه.

وأوضحت الصحيفة أن الثغرة بهاتف الموظف كانت عبر أحد التطبيقات التى يستخدمها كثيرون منا إن لم يكن جميعنا مثل تطبيقات خدمات الطقس، والخرائط؛ حيث تقوم بالتعرف على موقعه عبر الهاتف، فيما رفض جهاز الخدمة السرية التعليق على التقرير أو الإجراءات التى يتخدها لحماية البيانات.

واعتمد التحقيق الذى نشرته «نيويورك تايمز»، على بيانات تغطى فترة بين عامى 2016 و2017، واستطاعت أن تكشف مكان ترامب خلال قمته مع رئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى فى منتجع «مارالاغو» بولاية فلوريدا فى فبراير 2017، ورصدت تفاصيل تحركاته فى تلك الأثناء.

ونقلت الصحيفة عن مسئول رفيع فى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، قوله إن الوزارة أخبرت الموظفين أن يتوقعوا تعرض خصوصيتهم للخطر، مضيفا «نريد أن يفهم شعبنا أنه يجب ألا يضعوا أى افتراضات حول إخفاء الهوية» وتابع: «أنت لست مجهولا.. الجميع يمكن تتبعه ويمكن اكتشافه».