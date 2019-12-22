لقن فريق أتالانتا ضيفه ميلان درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 5 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإيطالي.



وسجل أهداف أتالانتا أليخاندرو جويمز في الدقيقة العاشرة وماريو بازاليتيش في الدقيقة 61 وجوسيب إيليشيش (هدفين) في الدقيقتين 63 و72 ولويس مورييل في الدقيقة 84.



ورفع أتالانتا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس محققا انتصاره التاسع في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مثلها.



في المقابل توقف رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز العاشر متلقيا هزيمته الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاث.