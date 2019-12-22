أعلن ريني فايلر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، التي ستقام مساء غد الاثنين، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي..

حراسة المرمى: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي.

في الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير ومحمود متولي وعلي معلول ومحمود وحيد وأحمد فتحي ومحمد هاني.

في الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وأحمد الشيخ وحسين الشحات وجيرالدو وأليو ديانج.

في الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو وجونيور أجايي.

ويعد أحمد فتحي وعلي لطفي أبرز العائدين للقائمة بعد غيابهما عن المباراة الماضية ضد الإسماعيلي، يوم الخميس الماضي بسبب الإصابة.