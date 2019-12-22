الناخبون في كرواتيا يتوجهون اليوم إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد

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يتوجه الناخبون في كرواتيا، اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 11 مرشحا.

وذكرت قناة "يورو نيوز" الإخبارية الأوربية أن 3 مرشحين يتصدرون قائمة المتنافسين على الفوز بالمنصب.. وهم الرئيسة الحالية كوليندا جرابار كيتاروفيتش، التي تسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية، ورئيس الوزراء السابق زوران ميلانوفيتش مرشح اليسار، وميروسلاف سكورو مرشح اليمين علاوة على 8 مرشحين آخرين.

ويعد ميلانوفيتش أبرز المنافسين للرئيسة كيتاروفيتش ويحظى بتأييد المعارضة، حيث يتهم الحزب الحاكم بانتشار الفساد بين صفوفه والسعي لدفع البلاد في اتجاه القومية اليمينية المتطرفة.