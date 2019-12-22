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ترامب يعلن قرب التوصل لاتفاق تجاري أولي مع الصين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الأحد 22 ديسمبر 2019 - 10:21 ص | آخر تحديث : الأحد 22 ديسمبر 2019 - 10:21 ص

 

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا "قريبا جدا".

وأضاف ترامب - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - "حققنا انفراجة فيما يخص اتفاق التجارة وسوف نوقعه قريبا جدا".

وكان ترامب أُعلن عن ما يعرف باتفاق "المرحلة واحد"، في وقت سابق من الشهر الجاري، في إطار مساع لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أشهر، والتي أدت إلى اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي.

وبموجب الاتفاق وافقت الولايات المتحدة على خفض جزء من الرسوم الجمركية على السلع الصينية مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين - الأسبوع الماضي - إن الاتفاق سيوقع في أوائل يناير، مضيفا أن الاتفاق ترجم بالفعل، ويجري تنقيحه من الناحية الفنية.


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