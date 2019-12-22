 رئيس البرلمان العربي يزور تونس غدا على رأس وفد رفيع المستوى - بوابة الشروق
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رئيس البرلمان العربي يزور تونس غدا على رأس وفد رفيع المستوى

الدكتور مشعل بن فهم السلمي
الدكتور مشعل بن فهم السلمي
أ ش أ
نشر فى : الأحد 22 ديسمبر 2019 - 10:15 ص | آخر تحديث : الأحد 22 ديسمبر 2019 - 10:15 ص



يقوم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بزيارة غدًا الأثنين، إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي.

تأتي زيارة رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له دعماً من البرلمان العربي للجمهورية التونسية في ظل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ورئيس جديدً لمجلس نواب الشعب التونسي.

وسيلتقي وفد البرلمان العربي - خلال الزيارة - بالرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وراشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي.

وسيتناول رئيس البرلمان العربي - في لقاءاته - تمتين العلاقات بين البرلمان العربي والجمهورية التونسية، واطلاعهم على قرارات ومواقف وخطط عمل البرلمان العربي؛ دعماً ونصرةً للقضايا العربية في ظل الظروف الدقيقة التي يشهدها العالم العربي.


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