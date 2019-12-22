برلماني أوروبي بارز يتهم ماكرون بالهجوم على أوروبا الديمقراطية

وجه السياسي الألماني البارز بالبرلمان الأوروبي مانفرد فيبر، اتهامات لاذعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية تصرف الأخير بعد الانتخابات الأوروبية الأخيرة فيما يخص اختيار رئيس المفوضية الأوروبية.

وقال فيبر المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية وزعيم الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي بالبرلمان الأوروبي لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الأحد، إن تصرف ماكرون فيما يتعلق بشغل المنصب الأعلى بالاتحاد الأوروبي كان "هجوما على أوروبا الديمقراطية".

يذكر أن فيبر طالب بالحق في منصب رئيس المفوضية الأوروبية في مايو الماضي بصفته المرشح الأبرز لحزب الشعب الأوروبي، نظرا لأن المسيحيين الديمقراطيين الذين ينتمي لهم ظلوا الأقوى بالبرلمان.

ولكن ماكرون رفض ذلك وأعاق الرئيس الفرنسي بالتعاون مع دول أوروبية أخرى تعيين (فيبر) خلال القمة الأوروبية. وكحل وسط تم ترشيح وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورزولا فون دير لاين للمنصب الذي تقلدته بالفعل حاليا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل هذا الترشيح لم يكن هناك أية أغلبية بالبرلمان الأوروبي لأي من المرشحين البارزين لتولي المنصب خلال الانتخابات الأوروبية.

وصرح فيبر أنه عايش أشهر صعبة بعد الانتخابات وحاول البحث عن توازن داخلي، وقال إنه يعتزم حاليا "النهوض والكفاح" من جديد.