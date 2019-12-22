تشريعية النواب تقر 3 اتفاقيات جديدة وترجئ مناقشة تعديلات قانون الطفل والمأذونين

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على ثلاثة اتفاقيات دولية، فيما قررت تأجيل مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها لاجتماع لاحق.

وتضمنت الاتفاقيات، اتفاقية قرض ثان يقدر بـ 26 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق النفق /شرم الشيخ ، واتفاقية بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين وزارة الاستثمار وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقى بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال بمبلغ 550 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول.

يشار إلى أن مشروعات القوانين التى كان من المقرر مناقشتها على جدول أعمال اللجنة اليوم هى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل وقانون رقم 18 لسنة 1952 بتقرير حالات سلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الآحوال المدنية واستمرار نظر مشروع قانون بتنظيم المأذونيين.