أخوية كاثوليكية تعترف بتحرش كهنتها بـ175 قاصرا خلال 8 عقود







أقرت أخوية "فيالق المسيح"، وهي مؤسسة دينية كاثوليكية موصومة أسسها رجل اتضح أنه متحرش بالأطفال، بأنه على مدى العقود الثمانية الماضية، ارتكب 33 من كهنتها جرائم تحرش جنسي بحق 175 قاصرا.

وقالت "فيالق المسيح" في بيان صدر في وقت متأخر أمس السبت: "تعرض ما لا يقل عن 60" من الأطفال للتحرش على يد مؤسس الأخوية، الراحل، الأب مارسيال ماسيل ديجولادو، وجرى فتح تحقيق داخلي في أنشطة الأخوية منذ تأسيسها في عام 1941.

وأضاف البيان أنه من بين الكهنة الـ32 الآخرين، هناك خمسة فارقوا الحياة، وثمانية غادروا الكهنوت، وآخر غادر الأخوية، ولا يزال 18 بين أعضاء الأخوية.

وقالت إن "من بين الثمانية عشر الباقين (في الأخوية): هناك أربعة لديهم قيود كهنوتية تتضمن خطة أمان وعدم الاتصال الرعوي مع القُصَّر، في حين أن الـ14 الآخرين ليس لهم خدمة كهنوتية عامة".

وأفاد البيان: "يريد المجمع أن يعرف نتائج هذه الدراسة من أجل الجمع بين كل أعضائه والمتعاونين في محاولة للقضاء على الاعتداء الجنسي على الأطفال وضمان وجود ثقافة حماية ورعاية القُصَّر".

وتوفي ماسيل، وهو مكسيكي المولد، في عام 2008 عن 87 عاما. ولم يكن متحرشا بالأطفال فقط، بل أنجب ثلاثة أبناء من امرأتين، ورغم تداول الاتهامات ضده بسوء السلوك منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، لم يتخذ الفاتيكان أي إجراء بحقه حتى عام 2006.

وتم تفسير استجابة الفاتيكان المتأخرة بأن ماسيل كان صديقا حميما للبابا الراحل يوحنا بولس الثاني. وخلال فترة بابوية بنديكت السادس عشر، التي بدأت في عام 2005، صدر الأمر بأن ينسحب ماسيل ليعيش حياة "الصلاة والتوبة"، ولم يعاقب بأكثر من ذلك.