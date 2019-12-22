الصين واليابان وكوريا الجنوبية تعهدوا بالإسراع من اتفاق التجارة الحرة

تعهد وزراء التجارة الصيني والياباني والكوري الجنوبي، اليوم الأحد، بالمضي قدما في المفاوضات المستمرة حول اتفاق تجارة حرة ثلاثي واتفاق أوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادي.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم، أن وزير التجارة الصيني، تشونج شان ونظيره الياباني، "هيروشي كاجياما"، ووزير الصناعة والتجارة الكوري الجنوبي، "سونج يون مو"، اجتمعوا في بكين قبل قمة ثلاثية يشارك فيها زعماء الدول الثلاث، من المقرر أن تعقد بعد غد الثلاثاء في مدينة "تشنجدو" جنوب غرب الصين.

وهناك تركيز أيضا فيما إذا كان كاجياما وسونج سيتصلان مع بعضهما البعض خلال إقامتهما في بكين، حيث أن طوكيو وسول تسعيان لإصلاح علاقاتهما التي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات، وسط نزاع بشأن تعويضات عن العمل خلال زمن الحرب والقيود على الصادرات.

ويُعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي التجاري على أساس دوري من قبل الدول الثلاث، وكان الاجتماع الأخير عقد في طوكيو في أكتوبر 2016.

وحرصت الصين، التي تتولى رئاسة الاجتماع الثلاثي هذا العام مؤخرا على تعزيز التعاون الاقتصادي مع جيرانها، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، حيث تتقلص صادراتها بسبب نزاع تجاري مع الولايات المتحدة.