وزير الخارجية القبرصي: أنبوب غاز شرق المتوسط سيشهد تطورات ملموسة أوائل العام المقبل







صرح وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، بأن هناك جهودا دبلوماسية تبذلها الحكومة للتوصل لاتفاق بين الحكومات بشأن إنشاء أنبوب غاز شرق المتوسط ليشهد تطورات ملموسة أوائل العام القادم " 2020".

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم الأحد، عن الوزير قوله، إنه ربما تحدث تطورات ملموسة أوائل العام المقبل "2020 "، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها رسميا في حينها.

وردا على سؤال حول ما إذا كان توقيع الاتفاق هو إجراء تدرسه دول المنطقة لمواجهة الإجراءات التركية غير القانونية المتعلقة بترسيم حدود المناطق البحرية، قال وزير الخارجية القبرصي إن القرار السياسي بشأن مشروع إنشاء أنبوب غاز شرق المتوسط قد اتخذ بالفعل منذ فترة.