هيئة مكافحة الجرائم في ألمانيا: إحباط 9 هجمات منذ هجوم الدهس الإرهابي في 2016

أعلنت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم في ألمانيا، أنه تم أحباط تسع هجمات ذات دوافع إسلامية متشددة في ألمانيا منذ هجوم الدهس الإرهابي بأحد أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) بالعاصمة برلين في عام 2016.

وأوضحت الهيئة لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد أنه تم إحباط هجومين في شهر نوفمبر الماضي فقط.

يذكر أنه تم إلقاء القبض على إسلامي مشتبه به، 24 عاما، في مدينة أوفنباخ الألمانية في نوفمبر الماضي على خلفية الاشتباه في التخطيط لشن هجمات بمنطقة راين-ماين، غربي البلاد. وبعد ذلك بأيام، تم إلقاء القبض على سوري، 37 عاما، في العاصمة برلين يشتبه أنه تبادل معلومات على الإنترنت بشأن تصنيع قنابل.

وذكر الادعاء العام في مدينة فرانكفورت، والادعاء العام الاتحادي للصحيفة الألمانية أن التحقيقات لا تزال جارية في الواقعتين.

وصرح موظف بالهيئة لصحيفة "فيلت أم زونتاج"، بأنه يرى صلة محتملة بين ذلك وبين مقتل قائد تنظيم (داعش) أبو بكر البغدادي، الذي أعلنت الولايات المتحدة عن مقتله في نهاية أكتوبر الماضي.

وقال الموظف إنه أعقب ذلك حالة من الاستنفار "بشكل متزايد داخل دوائر راديكالية إسلامية لتنفيذ أعمال إرهابية في الغرب".

يذكر أن واقعة العثور على مادة الريسين شديدة السمية داخل شقة تونسي في مدينة كولونيا، بغرب ألمانيا، في يونيو العام الماضي تقدم مثالا للهجمات التي تم الحيلولة دون وقوعها.