شركات التكنولوجيا العملاقة تواجه خطر فقدان استثمارات كنيسة إنجلترا

بدأت كنيسة إنجلترا في مراجعة إذا ما كانت استثماراتها في شركات التكنولوجيا العملاقة تتوافق مع العقيدة المسيحية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن متحدث باسم الكنيسة قوله عبر الهاتف اليوم الأحد، إن المجموعة الاستشارية للاستثمارات الأخلاقية بكنيسة إنجلترا تعتزم إجراء المراجعة في غضون الـ12 شهرا المقبلة، فيما يتعلق بشركات أجهزة الروبوت والذكاء الاصطناعي.

كانت صحيفة "تليجراف" نشرت تقريرا في هذا الشأن في وقت سابق.

وجاء في التقرير أن المختصين بالشؤون الأخلاقية وعلم اللاهوت سيساعدون في تحديد ما إذا كان يجب لصندوق الاستثمار بكنيسة إنجلترا، والذي يحتوي على مليارات الدولارات، أن يكون له حصص في شركات مثل "أمازون" و"فيسبوك" و"جوجل"، وسط مخاوف من أن الذكاء الاصطناعي يقوض "فكرة الرب".

يشار إلى أن كنيسة انجلترا، التي تملك عبر صناديقها المتعددة نحو 12 مليار جنيه إسترليني (15.6 مليار دولار) من الاستثمارات تحت إدارتها، تأتي في مقدمة حركة سحب استثمارات تستهدف الشركات التي لا تفي بالقواعد الأخلاقية والبيئية، أو التي تتقاعس عن جهود مواجهة التغير المناخي.