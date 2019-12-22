صحيفة يابانية: كانساي إلكتريك ستوقف مفاعلات بمحطة تاكاهاما النووية







كشفت صحيفة يابانية، اليوم الأحد، أن شركة "كانساي إلكتريك باور"، وهي إحدى شركات الطاقة الإقليمية في اليابان، ستوقف مفاعلين في محطة تاكاهاما للطاقة النووية شمال أوساكا لأنه من غير المرجح أن تفي بمتطلبات الحكومة لمكافحة الإرهاب.

وذكرت صحيفة "ماينيتشي"، دون ذكر مصدرها، أن المفاعلين رقمي 3 و4 سيتوقفان عن العمل ابتداءً من الصيف المقبل، وذلك بعد أن أصبح من الواضح أن تنفيذ الإجراءات الأمنية لن يكتمل في الوقت النهائي المحدد في شهري أغسطس وأكتوبر المقبلين. وقالت الدراسة إن العمل متأخر لمدة عام تقريبا.

وتورطت شركة "كانساي إلكتريك باور" في فضيحة تركزت على محطة تاكاهاما بعد أن قبل مسؤولو الشركة حوالي 320 مليون ين (2.9 مليون دولار) نقدا وهدايا من مسؤول سابق في المدينة التي تستضيف المحطة الذرية، وفقا لوكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية.

وقد تؤخر الفضيحة إعادة تشغيل المفاعلين رقمي 1 و2، وهما متوقفان حاليا للصيانة، وكان من المخطط تشغيلهما في شهري يوليو 2020 ومارس 2021 على التوالي. وقد يتسبب هذا في أن يكون لدى الشركة عجز خطير في القدرة على توليد الطاقة.