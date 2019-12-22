التموين توقع 9 مذكرات تفاهم في ختام المنتدى الاقتصادي «المصري-الإيطالي»

• التعاون في مجالات المناطق اللوجستية والصناعات الجلدية والأثاث والصوامع والاستثمار العقاري

شهد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، توقيع 9 مذكرات تفاهم في ختام فعاليات المنتدى الاقتصادي "المصري-الإيطالي"، في عدد من المجالات المختلفة مثل المناطق اللوجستية، والصناعات الجلدية، والأثاث، والملابس، والصوامع، والتسويق والتوزيع، والاستثمار العقاري.

وأكد وزير التموين أهمية عقد هذا المنتدى في هذا التوقيت، والذي يعكس حجم العلاقات السياسية والاقتصادية القوية بين البلدين، موضحا أن النجاح الحقيقي يكمن في الاتفاقيات التي تم توقيعها وتتمثل التعاون مع الجانب الإيطالي في الكثير من المجالات والأنشطة التجارية المتنوعة.

وأضاف وزير التموين، في بيان للوزارة اليوم الأحد، أن الوزارة ستوجه الدعوة للشركاء الإيطاليين للمشاركة في اجتماعات منتدى البحر المتوسط في شهر مارس القادم.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية والوفد المرافق لها، لديها عظيم الاهتمام بالاستثمار في مصر، خاصة في المراكز اللوجستية والأنشطة التجارية الأخرى.

وقال عشماوي، خلال بيان الوزارة، إن التعاون يأتي لاعتبارات عديدة من أهمها أن مصر تشهد طفرات تنموية حقيقية، كونها سوقًا واعدة في شتى المجالات الاقتصادية، خاصة في أنشطة التجارة الداخلية، مشيرا إلى أنه خلال الأيام الماضية شهد المنتدى زخما كبيرا ولقاءات مكثفة بين الشركات الإيطالية والمصرية أسفرت عن توقيع 9 اتفاقيات تعاون مشتركة بين الجانب المصري والإيطالي.

وأكد رئيس الكونفدرالية الإيطالية، أن اهتمام الشركات الإيطالية بمصر جاء بناء على معطيات قوية أهمها ما تشهده من استقرار واتخاذ إجراءات لتيسير وجذب الاستثمارات، مؤكدا أن الحكومة الإيطالية تولي التعاون مع مصر اهتماماً كبيراً وهناك مجالات واعدة للتعاون، ما اتضح في ورش العمل التي تم عقدها، والتي عكست اهتمام جاد من الطرفين للوصول إلى اتفاقات تعاون مشتركة.

وقال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية والإفريقية واليورومتوسطية، إن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية في مصر، لافتا إلى أن عقد منتديات الأعمال الاقتصادية يعكس رغبة الحكومة في تحقيق نجاحات اقتصادية ودعم لاتفاقيات التعاون تم توقيعها في الجلسة الختامية.