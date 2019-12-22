الرئيسة التنفيذية لهونج كونج تدعو إلى وقف الهجمات السيبرانية ضد مسؤولي المنطقة

دعت الرئيسة التنفيذية لمنطقة (هونج كونج) الإدارية الخاصة "كاري لام" اليوم الأحد، إلى إنهاء عمليات النشر التي وصفتها بـ "الخبيثة" للبيانات الشخصية الخاصة بمسؤولين وعناصر الشرطة بالمنطقة، محذرة من التأثير الضار لذلك على سيادة القانون والنظام الاجتماعي.

وقالت لام، في تصريح عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأحد، إن "بياناتها الشخصية تم نشرها على الإنترنت، وهي ليست المرة الأولى، ولكن ما يدعو للقلق هو تأثير هذه النوعية من العمليات على المجتمع والتفكك الاجتماعي".

وأضافت "الهدف الوحيد من نشر هذه البيانات هو إسكات الأصوات الأخرى في المنطقة، لاسيما في ظل مخاوف من استخدام هذه البيانات كسلاح لإيذاء الآخرين واستهدافهم".

وتعرضت مجموعة من المسؤولين الحكوميين وضباط الشرطة وغيرهم من سكان منطقة هونج كونج خلال الأشهر القليلة الماضية إلى عمليات تسريب بياناتهم، ما يلحق الضرر بهم وأسرهم.