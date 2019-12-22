 وزير الداخلية المحلي لبرلين: قرار إخلاء سوق عيد الميلاد وسط العاصمة صائب - بوابة الشروق
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وزير الداخلية المحلي لبرلين: قرار إخلاء سوق عيد الميلاد وسط العاصمة صائب

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
برلين - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 22 ديسمبر 2019 - 4:12 م | آخر تحديث : الأحد 22 ديسمبر 2019 - 4:12 م

وصف وزير الداخلية المحلي لولاية برلين، أندرياس جايزل، قرار شرطة الولاية بإخلاء سوق عيد الميلاد (الكريسماس) في ميدان "برايتشايد بلاتس" مساء أمس السبت بأنه صائب.

وأكد جايزل اليوم الأحد أن العملية الشرطية تظهر أن الأجهزة الألمانية "ليست في وضع روتيني وأنها يقظة"، لافتا إلى أن الشرطة في حالة استشعار للخطر وحاضرة تماما وموجودة في المدينة لحماية المواطنين، معربا عن شكره لها على ذلك.

وتابع الوزير المحلي بالقول: "إنذار خاطئ يصبح في النهاية النبأ الأفضل".

يذكر أن الشرطة الألمانية أخلت مساء أمس السبت سوق عيد الميلاد في الميدان الذي كان شهد حادث الدهس الإرهابي الشهير قبل ثلاثة أعوام، وذلك بعد تقارير عن وجود جسم غريب يثير الريبة.

وفتشت الشرطة السوق في الميدان، وكنيسة القيصر فيلهلم التذكارية المجاورة على مدار عدة ساعات ولكنها لم تعثر على أي علامة على وجود خطر.

وقال متحدث باسم الشرطة أمس إن عملية البحث بدأت بعدما اشتبهت الشرطة في شخصين كانا يتصرفان بطريقة مريبة، واحتجزتهما الشرطة ثم أطلقت سراحهما في وقت لاحق.

وأعلنت الشرطة الألمانية في وقت متأخر مساء أمس خلو السوق من أي تهديد.


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