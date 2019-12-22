سيناتور جمهوري: شبهات الفساد في أوكرانيا سبب تأخير ترامب للمساعدات إليها

قال السيناتور جمهوري، رون جونسون، الأحد، إن شبهات الفساد في أوكرانيا كانت السبب الرئيسي في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بتأخير وصول المساعدات إليها.

وأضاف جونسون في مقابلة مع شبكة (إيه بي سي) نقلت وكالة بلومبرج للأنباء مقتطفات منها: "كما قلت مرارا، الرئيس كان متسقا في تفسيره لي فيما يتعلق بتحفظاته حول أوكرانيا".

وتابع: "إنه الفساد المعمم والمستوطن، حيث تعلمون بوضوح أن الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي فاز (في الانتخابات) على أساس برنامج لمكافحة الفساد"، بحسب وكالة الانباء الالمانية.

وكشفت وثائق جديدة، أمس السبت، أن ترامب سأل عن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا قبل شهر من اتصاله الهاتفى مع رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، التي كانت مسألة محورية في التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس الأمريكي.

وتُظهر الوثائق التي حصل عليها مركز السلامة العامة بموجب قانون الحرية المعلوماتية، وكانت في شكل رسائل بريد إلكترونى متبادلة بين مسؤولين أمريكيين ، أن مسؤولي الإدارة الأمريكية أمروا بتعليق المساعدات بعد ساعة فقط من اتصال ترامب وزيلينسكي في 25 يوليو.