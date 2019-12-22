 تركيا تدشن اليوم أول غواصة محلية الصنع - بوابة الشروق
الأحد 22 ديسمبر 2019 11:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

تركيا تدشن اليوم أول غواصة محلية الصنع

علم تركيا
علم تركيا
أنقرة - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 22 ديسمبر 2019 - 10:24 ص | آخر تحديث : الأحد 22 ديسمبر 2019 - 10:24 ص

تحتفل البحرية التركية اليوم الأحد بإطلاق الغواصة "بيري رئيس"، أول غواصة محلية الصنع.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية للأنباء فإنه من المقرر إطلاق الغواصة خلال حفل يقام في مقر القيادة العامة لأحواض بناء السفن بمدينة "كولجك" بولاية قوجه ايلي شمال غربي البلاد، وذلك بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجرى بناء الغواصة محلية الصنع في إطار مشروع محلي، يهدف إلى المساهمة في زيادة قدرات البحرية التركية وتطوير الصناعات الدفاعية التركية في مجال صناعة الغواصات.

وسيشمل الحفل أيضا وضع حجر الأساس لمشروع بناء سفينة "سيدي علي رئيس"، محلية الصنع، والتي ستكون خامس سفينة حربية تركية يجري بناؤها بإمكانات محلية.

ويبلغ طول الغواصة 35ر68 مترا بقطر خارجي يبلغ 3ر6 أمتار، فيما يبلغ وزنها 1850 طنا، وتسع لـ 40 فردا.

ووفق للأناضول، فإن الغواصة مجهزة بأسلحة ضد الأهداف البرية والبحرية، وتمتلك قدرات عالية في مجال إطلاق مختلف أنواع الطوربيدات والصواريخ وزراعة الألغام.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك