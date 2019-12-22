تركيا تدشن اليوم أول غواصة محلية الصنع

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تحتفل البحرية التركية اليوم الأحد بإطلاق الغواصة "بيري رئيس"، أول غواصة محلية الصنع.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية للأنباء فإنه من المقرر إطلاق الغواصة خلال حفل يقام في مقر القيادة العامة لأحواض بناء السفن بمدينة "كولجك" بولاية قوجه ايلي شمال غربي البلاد، وذلك بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجرى بناء الغواصة محلية الصنع في إطار مشروع محلي، يهدف إلى المساهمة في زيادة قدرات البحرية التركية وتطوير الصناعات الدفاعية التركية في مجال صناعة الغواصات.

وسيشمل الحفل أيضا وضع حجر الأساس لمشروع بناء سفينة "سيدي علي رئيس"، محلية الصنع، والتي ستكون خامس سفينة حربية تركية يجري بناؤها بإمكانات محلية.

ويبلغ طول الغواصة 35ر68 مترا بقطر خارجي يبلغ 3ر6 أمتار، فيما يبلغ وزنها 1850 طنا، وتسع لـ 40 فردا.

ووفق للأناضول، فإن الغواصة مجهزة بأسلحة ضد الأهداف البرية والبحرية، وتمتلك قدرات عالية في مجال إطلاق مختلف أنواع الطوربيدات والصواريخ وزراعة الألغام.