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هنأ فيليبي لويس، ظهير أيسر فلامنجو البرازيلي، فريق ليفربول الإنجليزي عقب تتوجيه بلقب مونديال الأندية 2019 في قطر بفوزه في النهائي السبت على الفريق البرازيلي بهدف نظيف.

وقال لويس في تصريحات عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب (خليفة الدولي): "صنعنا فرصا للتسجيل، ولكنهم ترجموا الفرص التي سنحت لهم، وعلينا تهنئتهم لأنهم استحقوا اللقب في النهاية".

وذكَر لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني سابقا بأنهم واجهوا في النهائي بطول أوروبا ومتصدر البريميير ليج حتى الآن.

وقال في هذا الصدد "ليفربول يمتلك فريقا رائعا، ثلاثي الهجوم (صلاح وماني وفيرمينو صاحب الهدف الوحيد)، والمدافعين الذين يمثلون صمام أمان في الخلف، فضلا عن الظهيرين اللذين يهاجما باستمرار".

وأكد صاحب الـ34 عاما أن الضغط كان هائلا على لاعبي فريقه، بطل الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس، لأن الفرق الأوروبية "لا تهتم كثيرا" بهذا اللقب.

واختتم لويس تصريحاته بالتأكيد أن الفريق يسعى لتكرار نفس إنجاز هذا العام، والمنافسة على جميع الألقاب الممكنة في الموسم المقبل.