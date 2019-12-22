متحدث النواب: منصب وزير الإعلام يحدث انضباطا للمنظومة وليس التقييد

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الدولة في حاجة لمنصب وزير الإعلام، مشيرًا إلى أن الوزير ممثل الدولة عن الملف لفض التشابك والتدخل لفض الأزمات وحل المشاكل وإحداث التنسيق بين الهيئات الثلاث المنظمة للإعلام.

وأضاف أثناء لقاء لبرنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الأحد، أن منصب الوزير يُحدث انضباطًا للمنظومة وليس التقييد، موضحًا: «حرية الإعلام هدف الدولة المصرية، هناك انفتاح إعلامي ونرى منابر جديدة تظهر وتتحدث وهناك مساحة متوفرة بإيمان وإرادة من الدولة، لكن في نفس الوقت لا يجوز أن يكون هناك نوع من أنواع السيولة»، بحسب ذكره.

وأوضح أن «الانضباط استدعى الدولة، وفقًا للنص الدستوري، عدم وجود وزارة للإعلام وإنما وزير دولة للإعلام مهمته إحداث التنسيق وفض التداخل بين الهيئات الثلاث»، لافتًا إلى أن «الهيئات الثلاث اجتهدت لكن لم يكن هناك دستور للعمل واختصاصات وهيكلة واضحة لها»، على حد قوله.

وأدى أسامة هيكل، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كوزير الدولة للإعلام؛ حيث عاد للمنصب بعد ثماني سنوات من مغادرته له في أكتوبر 2011 عقب أحداث ماسبيرو التي راح ضحيتها عدد من الأقباط خلال مظاهرة للتعبير عن مطالبهم.