التوقيع على إنشاء القيادة العسكرية الخليجية في الرياض لاستكمال التكامل

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، أن التوقيع على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الرياض، خطوة لاستكمال متطلباتها لنقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل.

ووقع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون استكمالا لنقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل، بحسب وكالة الانباء الالمانية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية"واس" أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقًا من قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته (الرابعة والثلاثين) في دولة الكويت عام 2013، المتضمن إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس".

واضافت الوكالة ان هذه الاتفاقية أيضاً تاتي تصديقا على قرارات وزراء الدفاع بدول المجلس في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بالبحرين عام 2013، المتضمنة إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة رغبة في الوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع، والمحافظة على الاستقرار بدول مجلس التعاون، وتحقيق الدفاع الذاتي انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي".