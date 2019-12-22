ضبط سيارة مفخخة بألغام إسرائيلية معدة للتفجير على طريق دمشق درعا

ضبطت عناصر الأمن الداخلي السوري سيارة مفخخة معدة للتفجير على الطريق الدولي دمشق درعا بين بلدتي صيدا والغارية الغربية، وقاموا بتفكيكها، وذلك وفقا لما أفادت به مصادر رسمية سورية.

وقال أحد الضباط الذين شاركوا في العملية- حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد إن: "السيارة المفخخة التي تم ضبطها كانت تحتوي على 21 لغما بينها ألغام إسرائيلية الصنع معدة للتفجير بطريقتين- الأولى سلكية، والثانية لاسلكية- عن بعد؛ بهدف تأكيد عملية التفجير، علما بأن الألغام كانت موضوعة ضمن براميل، ومموهة بالعشب الجاف (التبن)، إضافة إلى كميات من الشظايا والقطع الحديدية؛ لإحداث أكبر قدر ممكن من الضحايا في حال التفجير".

وكانت قوات الأمن السوري قد عثرت في 11 ديسمبر الجاري على أسلحة وألغام متفجرة وسيارة مفخخة وخزانات ودراجات نارية معبأة بمواد متفجرة من مخلفات الإرهابيين بين بلدتي المسيفرة وأم ولد بريف درعا الشرقي.

وأشارت المصادر إلى أنه منذ تحرير درعا من الإرهاب، تعمل الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش السوري، على تأمين المناطق المحررة وتمشيطها.